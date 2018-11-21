«Справедливая Россия» одобряет «блокадный» парад в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Партия «Справедливая Россия» поддерживает проведение военного парада на Дворцовой площади Петербурга 27 января 2019 года, в 75-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Государственной думы от этой партии, петербуржец Олег Нилов.

Ранее ряд общественных деятелей Петербурга, депутатов, блокадников и их потомков написали врио губернатора Петербурга Александру Беглову о том, что они выступают против военного парада на Дворцовой площади, так как считают такое мероприятие неуместным «в День блокадной памяти и скорби».

«Я, мягко говоря, не разделяю их жесткой и агрессивной позиции не допустить парада в эту памятную дату, как будто это действительно не День ленинградской победы, не армия и флот добились этой победы. Таким образом, армия не должна участвовать в этом празднике. Вот до чего договорились земляки и некоторые коллеги», — возмутился Нилов.

Заметим, что под письмом Беглову стоит и подпись руководителя петербургского отделения «Справедливой России» Марины Шишкиной, но Олег Нилов подчеркивает, что это ее частное мнение.

«Позиция партии не соответствует позиции отдельных товарищей, в частности, позиции Марины Анатольевны Шишкиной. Мнение может быть, но нельзя его навязывать так агрессивно, с какой-то жестью, злобой. Это мнение части петербуржцев, они высказались. Ну, участвуйте в тех мероприятиях, которые вам кажутся приемлемыми. Но добиваться решения о запрете — это перебор», — заявил Нилов.

Он напомнил, что днем памяти и скорби в России является 22 июня — день начала Великой Отечественной войны, а в Петербурге еще и 8 сентября — день начала блокады Ленинграда. В эти дни памятные мероприятия действительно проходят «в особом порядке». Но 27 января к таким датам не относится.

«Должны быть и поминовения на всех местах, где есть захоронения, памятные символы, дома, таблички, на Дороге жизни, поклонение живым блокадникам — это первое, с чего начинался и будет начинаться этот День победы. Ну, а прохождение колонн в форме 40-х годов или современной — это таким образом отдание почестей. Не смейте запрещать! Армию и флот не получится вынести за скобки, как бы пацифистская философия этого ни желала. Я бы, может быть, и поддержал бы их (авторов открытого письма — прим. ред.), если бы не было жестких требований «принять решение о запрете», — добавил Нилов.

Он предложил недовольным попробовать внести закон на рассмотрение Заксобрания Петербурга о запрете каких-то мероприятий 27 января и посмотреть на реакцию горожан. Олег Нилов также полагает, что подписей блокадников под письмом недостаточно для репрезентативной выборки, чтобы говорить об их коллективном мнении.

«Сколько их? Сколько процентов от общего числа блокадников? Я сомневаюсь, что сейчас удастся выяснить их мнение, такой информации нет», — заключил Олег Нилов.

Он добавил, что эту позицию полностью разделяют и другие депутаты Госдумы от «СР», а также лидер партии Сергей Миронов.

Читайте также: Парад в день ленинградской победы не может никого оскорбить — блокадница

Напомним, блокадница Флора Геращенко сказала ИА REGNUM, что 27 января 1944 года был для жителей Ленинграда днем радости после ужасов блокады. В тот день в городе был дан салют. «Никого это не оскорбило», — напомнила блокадница. Она поддержала идею проведения военного парада, считая его данью памяти погибшим.

Как сообщила ранее пресс-служба Западного военного округа, 27 января 2019 года парад на Дворцовой площади пройдет с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер ЗС Петербурга предложил дополнить военный парад «реконструкцией»