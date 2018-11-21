Спикер ЗС Петербурга предложил дополнить военный парад «реконструкцией»

Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Ветераны и блокадники поддерживают проведение парада на Дворцовой площади 27 января 2019 года в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом убежден спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, передает 21 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Ранее группа общественных деятелей Петербурга попросила врио губернатора Александра Беглова не проводить военный парад, а оставить 27 января Днем памяти и скорби. Под письмом стоят подписи и многих жителей блокадного Ленинграда и их потомков.

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Однако, по словам Вячеслава Макарова, никто из представителей ветеранских или блокадных организаций не возмущался планируемым проходом военнослужащих и военной техники по Дворцовой площади.

«Я убежден, что если спросить ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, они поддержат. С ними необходимо советоваться, разговаривать, но я часто с ними встречаюсь, знаю реакцию, никто не возражал, чтобы был парад», — сказал Макаров.

Спикер Заксобрания полагает, что именно военный парад сохранит память о блокаде для мира. При этом на Дворцовую площадь могли бы выйти колонны в военной форме времен Великой Отечественной войны, чтобы парад получился «блокадным», как выразился Макаров.

«Для чего нужен в этой ситуации парад? Да чтобы помнить. Что было такое уникальное явление в мире, как блокада. Я еще раз подчеркну: слово очень короткое, как выстрел. А было явление это, чтобы весь мир это знал, чтобы было это напоминание. Я принимал участие в парадах на Красной площади и понимаю, что это не только демонстрация, как мы говорили, военной мощи или чего-то. Сделайте реконструкцию или еще что-то, организаторы парада должны понимать. Но здесь мы говорим о том, что является самой высокой наградой тех, кто погибли во время блокады, умерли после войны от ран, от невзгод, которые перенесли. Самая большая награда — это наша память. И вот в этой ситуации торжественный парад — это как дань памяти тем, кого нет рядом с нами», — подчеркнул единоросс.

Напомним, ранее блокадница Флора Геращенко в беседе с ИА REGNUM сказала, что 27 января 1944 года был для жителей Ленинграда днем радости после ужасов блокады. В тот день в городе был дан артиллерийский салют. «Никого это не оскорбило», — сказала блокадница. «Блокадники, их дети, внуки и правнуки живут по всей стране. Для них проведение военного парада 27 января в Петербурге будет приятным событием. Оно означает, что их предков не предают. Это и есть дань памяти», — считает Флора Геращенко.

Как сообщила ранее пресс-служба Западного военного округа, 27 января 2019 года парад на Дворцовой площади пройдет с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

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