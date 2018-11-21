Рим, , 15:50 — REGNUM Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 и плановый период до 2021 года, сообщает Corriere della Sera в среду, 21 ноября.

Правительство Италии не соблюло правил работы с госдолгом, отметили в своем письме комиссары. Еврокомиссия начинает проверку, по итогам которой может быть принято решение о запуске процедуры санкций.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП.

Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст. Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика.

Правительство Италии обвиняет ЕС в лицемерии: ранее евробюрократы не возражали против аналогичных бюджетов Италии, когда у власти в стране были дружественные Брюсселю правительства. Условием принятия каждого дефицитного бюджета становилось то или иное ужесточение для граждан (к примеру, повышение пенсионного возраста). Не возражают в Брюсселе и против проекта дефицита бюджета Франции на 2019 год, который запланирован на уровне 2,8% ВВП.

В правительстве также отмечают, что резко-критические заявления со стороны Еврокомиссии, Центробанка ЕС, МВФ и рейтинговых агентств начали появляться еще до публикации проекта бюджета. Критика стала не следствием, а причиной снижения итальянских котировок на бирже. В правительстве полагают, что евробюрократы и биржевые спекулянты хотят достичь двух целей: с одной стороны, низложить слишком самостоятельное правительство, с другой — обвалить итальянские котировки для скупки лучших компаний страны «по бросовым ценам».

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