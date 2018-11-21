Правительство Украины уволило руководителя Гослекслужбы

Киев, , 15:46 — REGNUM Уволена председатель государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) Наталья Гудзь, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 21 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны!» — рассказала Супрун.

Напомним, в конце августа 2018 года государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу, хранение и использование французской вакцины, поскольку инструкция по применению препарата была составлена на русском языке.

Читайте также: На Украине реформируют систему государственных закупок лекарств