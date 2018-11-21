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Организатор жестокого убийства туристов Таджикистане осужден пожизненно

Политика

Свою вину он не отрицал и в содеянном не раскаивался

Организатор жестокого убийства туристов Таджикистане осужден пожизненно
Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США
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Душанбе, 21 ноября 2018, 15:09 — REGNUM  Главный обвиняемый по делу об убийстве иностранных велотуристов в Таджикистане осужден на пожизненное заключение. Такое решение принял Верховный суд страны сегодня, 21 ноября.

Хусейн Абдусамадов признан виновным по всем предъявленным ему обвинениям — в терроризме, экстремизме, убийстве с особой жестокостью, организации преступного сообщества, вовлечении граждан в участие в боевых действиях за рубежом и умышленном уничтожении имущества.

Также двое фигурантов дела приговорены к 16 годам лишения свободы, еще 12 — к срокам от одного до полутора лет за недонесение о преступлении.

Напомним, что 29 июля 2018 года в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана на группу иностранных велотуристов, в результате которого погибли четверо — граждане США, Нидерландов и Швейцарии. Происшествие было признано террористическим актом. Ответственность за него взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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