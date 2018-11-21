Вице-президентом Интерпола останется представитель России

Бали, Индонезия, , 15:01 — REGNUM Начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук будет занимать пост вице-президента Интерпола до 2019 года — до истечения мандата. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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Напомним, этот пост Александр Прокопчук занял в ноябре 2016 года, став первым гражданином России, занявшим высокий руководящий пост в Интерполе с момента вступления в данную организацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 ноября, стало известно, что новым президентом Интерпола был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, который ранее временно исполнял обязанности главы организации. Голосование за нового президента состоялось в Дубае на 87-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола. Другим кандидатом был вице-президент Интерпола по Европе, генерал-майор МВД России Александр Прокопчук.

Напомним, прежним президентом Интерпола был представитель Китая Мэн Хунвэй. В КНР против него выдвинули обвинения в коррупции.

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