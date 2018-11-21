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Назарбаев: страны Туркестана устранили торговые барьеры

Политика

В регионе восстанавливаются доверительные отношения

Назарбаев: страны Туркестана устранили торговые барьеры
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Стена рушится

Астана, 21 ноября 2018, 14:49 — REGNUM  Казахстан устранил барьеры в торговле между странами Туркестана, заявил 21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с дипломатическим корпусом, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства напомнил, что главы стран Туркестана провели консультативную встречу, которая придала импульс региональному сотрудничеству.

Назарбаев отметил, что в регионе восстанавливаются доверительные отношения. Товарооборот между странами Туркестана постепенно растет. Кроме того, развиваются отношения в области развития транспорта и открываются новые маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Астане прошла консультативная встреча глав государств Туркестана. Встреча состоялась под председательством президента Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане прошла консультативная встреча лидеров стран Средней Азии

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