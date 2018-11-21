Лавров заявил о «нездоровой» ситуации вокруг ОЗХО

Минск, , 14:39 — REGNUM Наделение технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) дополнительными функциями — нездоровая и тревожная ситуация. Об этом заявил журналистам в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что ранее российская сторона уже выражала обеспокоенность ситуацией и по линии МИД, и по линии российской делегации, которая была на заседании Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия.

Ситуация тревожная, подчеркнул глава МИД. Решение о наделении технического секретариата функциями установления и назначения виновных приняли голосованием, фактически сломав предусмотренные процедуры.

Технический орган получает функции, которые являются прямой прерогативой Совета Безопасности ООН. Это говорит о наступлении на основы международного права, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская сторона предложила расширить мандат ОЗХО, который позволяет организации устанавливать виновных в химатаках. Путем голосования инициативу одобрили в июне на специальной сессии Конференции государств — участников организации.

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