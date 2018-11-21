В Кремле отреагировали на покупку Росгвардией машин с лазерным воздействием

Москва, , 14:32 — REGNUM Сообщение о закупке Росгвардией двух автомобилей «ГАЗель», которые оснащены оборудованием для лазерного и шумового воздействия на нарушителя, в Кремле комментировать не стали. В администрации президента РФ журналистам посоветовали адресовать этот вопрос непосредственно в само ведомство.

Читайте также: На вооружение Росгвардии поступили новые бронеавтомобили «Патруль»

"Давайте мы послушаем мнение Росгвардии», — предложил официальный представитель Кремля Дмитрий Пеков.

Напомним, ранее, со ссылкой на тендер, размещённый на сайте госзакупок, пресса сообщила о покупке Росгвардией двух автомобилей «ГАЗель», оснащённых системой комплексного нелетального воздействия. Такой спецтранспорт ведомству потребовался «для создания определённых поведенческих реакций у нарушителей правопорядка». Согласно опубликованным документам, поставщик — ООО» АСБ-Плюс» — определился ещё в мае 2018 года. Срок поставки был ограничен 31 октября.