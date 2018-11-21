МЕРКОСУР и ЕС не достигнут торгового соглашения до конца года — СМИ

Брюссель, , 14:33 — REGNUM До конца 2018 года соглашение о свободной торговле между южноамериканским торгово-экономическим союзом МЕРКОСУР и Европейским союзом (ЕС) достигнуто не будет. Об этом сообщает агентство Prensa Latina 21 ноября со ссылкой на уругвайские дипломатические источники.

С 20 ноября министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа проводит переговоры с европейским комиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём в Брюсселе. Последняя признала, что обе стороны «проделали большую работу, но многое еще предстоит решить».

Среди проблемных вопросов остается предложение ЕС о доступе к рынку товаров, урегулирование в автомобильном и молочном секторах, вопрос географических указаний на товарах.

Переговоры ведутся безрезультатно с 2000 года с большими перерывами. После победы Жаира Болсонару на выборах президента Бразилии было решено максимально ускорить ход переговоров до инаугурации нового бразильского лидера. Болсонару дал понять, что намерен вновь открыть дебаты по уже решенным пунктам будущего соглашения.