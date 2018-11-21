Песков: мировые цены на нефть — волатильная субстанция

Москва, , 14:25 — REGNUM Мировые цены на «черное золото» представляют из себя волатильную субстанцию, отметил 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, беспокоит ли сегодня российские власти стоимость нефти, официальный представитель Кремля подчеркнул, что цена на нефть есть величина непостоянная.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Дмитрий Песков заявил, что Россия на постоянной основе защищает интересы собственных компаний. При этом такие меры предпринимаются не только в отношении российских компаний в Иране на фоне объявления о введении санкций со стороны США, но и в целом за рубежом.

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