В Кремле раскрыли тему совещания Путина по ОПК

Москва, , 14:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудит 21 ноября с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса вопросы диверсификации ОПК. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Речь пойдет о диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Она нужна для устойчивости этого сектора отечественной промышленности, для развития высоких технологий и сведению к минимуму рисков, связанных с неблагоприятными внешними условиями, пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что разговор будет долгим и серьезным. Серию совещаний по тематике ОПК Путин начал 19 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 ноября также запланирована встреча президента России с главой Абхазии Раулем Хаджимбой. Путин и Хаджимба обсудят дальнейшие пути развития двустороннего сотрудничества в различных отраслях.

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