Назарбаев: Казахстан готов стать площадкой по антиядерным переговорам

Астана, , 14:23 — REGNUM Казахстан готов стать площадкой для переговоров между США, Россией и КНДР по вопросу ядерного разоружения, заявил 21 ноября президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с дипломатическим корпусом, сообщает агентство «КазТАГ».

Глава государства считает, что восстановление диалога доверия между ведущими странами станет гарантией от рисков возникновения различных инцидентов, которые могут спровоцировать полномасштабный ядерный кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября глава Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании астанинского клуба заявил, что ядерным державам необходимо активизировать переговоры по сокращению ядерных арсеналов и созданию безъядерных зон.

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