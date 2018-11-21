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Рада отказалась менять законы в угоду владельцам машин с «еврономерами»

Политика

Недовольные автомобилисты надеются на вето президента

Киев, 21 ноября 2018, 14:24 — REGNUM  Парламент Украины отказался отменять законы о правилах растаможки иностранных автомобилей, сообщило 21 ноября информационное агентство УНН.

Отмену законов поддержали чуть более 50 депутатов.

Напомним, 20 ноября на территории Украины начались акции протеста владельцев нерастаможенных автомобилей. Протестующие потребовали отменить законы, и доработать их, уменьшив налоговые сборы за легализацию иностранного автотранспорта.

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Представители движения «АвтоЕвроСила», под руководством которого идут протесты, сообщили, что после отказа Верховной рады активисты надеются на вето президента Украины Петра Порошенко.

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Верховная рада Украины VIII созыва
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