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Экс-министру спорта РСО-Алании нашли работу в администрации Владикавказа

Политика

Хасан Бароев назначен заместителем главы столицы Северной Осетии

Владикавказ, 21 ноября 2018, 14:12 — REGNUM  У главы города Владикавказа появился новый заместитель. Им стал Хасан Бароев — бывший министр физической культуры и спорта Северной Осетии. О его назначении на этот пост заявил 20 ноября в ходе еженедельного совещания в аппарате городской администрации глава города Борис Албегов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ранее работавший в должности заместителя градоначальника Майран Тамаев перешел на работу в правительство. Глава Северной Осетии назначил его министром ЖКХ, топлива и энергетики республики. Представляя нового заместителя коллективу администрации, Албегов сообщил, что он будет курировать вопросы молодежной политики, спорта и культуры.

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Напомним, Хасан Бароев — известный спортсмен, заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе, олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, серебряный призер Олимпийских Игр 2008 года в Пекине, двукратный чемпион мира и Европы. Министром спорта Северной Осетии он проработал с марта 2014 года по ноябрь 2018 года.

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