Гройсман призвал Раду 22 ноября принять бюджет Украины на 2019 год

Киев, , 14:08 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную Раду завтра, 22 ноября, принять проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2019 год». Соответствующее заявление Гройсман сделал 21 ноября на заседании правительства.

«Принятие бюджета 22 ноября дает нам возможность спокойно завершить 2018 год, войти в 2019 год и двигать страну перед. Рассчитываю, что мы в это время объединимся в парламенте, чтобы завтра принять бюджет», — сказал Гройсман.

По его словам, своевременное принятие проекта бюджета на 2019 год позволит обеспечить рост экономики Украины.

«Своевременное принятие бюджета на 2019 год, который подготовлен украинским правительством совместно с народными депутатами во втором чтении, очень важно, чтобы обеспечить стабильность в 2019 году, экономический рост и внедрение позитивных изменений. Их люди будут ощущать во всех сферах, которые десятилетиями были запущены», — обещает Гройсман.

Он считает, что правительство и парламентское большинство разработали сбалансированный бюджет, который позволит обеспечивать безопасность и оборону страны, развитие медицины и строительство дорог.

«За пять лет мы соединим областные центры хорошими, качественными дорогами. Примеры таких дорог есть по всей Украине, во всех областях… Будем продолжать строить украинские дороги, продолжим децентрализацию, будем наводить порядок в медицине… Будем обеспечивать безопасность и оборону нашей страны. Все это сбалансировано в бюджете, как и обслуживание той ноши, которая осталась нам от ошибок прошлого, когда до 2013 года Украина взяла в госдолг более 50 млрд. Мы нашли механизм решения всех этих проблем. Они все сбалансированы в проекте бюджета на 2019 год», — рассказал Гройсман.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. Согласно проекту, заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9% — до 1 трлн 8 млрд гривен (36, 360 млрд долл).

В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен (39,423 млрд долл), что на 10% больше, чем в 2018 году. При этом рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%. В документе предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен (7,549 млрд долл). На финансирование министерства внутренних дел предусмотрена сумма 71,6 млрд гривен (2,580 млрд долл), что на 19% больше, чем в текущем году.

Напомним, в октябре Гройсман заявил, что в 2019 году треть бюджета Украины — 427 млрд гривен (15,376 млрд долл) пойдет на погашение долгов.

«У нас бюджет следующего года составит один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть бюджета», — рассказал Гройсман.