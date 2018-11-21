Эксперты о годовщине майдана: «Украинцы «на черных работах» в ЕС

Киев, , 14:02 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы, который приуроченпятой годовщине евромайдана в Киеве. Многие политики и эксперты с сожалением и разочарованием оценивают последствия евромайдана 2013 года.

В частности, политический эксперт Кирилл Молчанов отметил, что в результате евромайдана многие украинцы лишились работы внутри Украины и были вынуждены выехать на заработки в страны ЕС.

«В результате евромайдана миллионы украинцев таки оказались в Европе, только не в светлом будущем, а на черных работах. Так что больше всего праздничных мероприятий сегодня будет на площадях Кракова, Варшавы, Праги и Лиссабона», — пишет Молчанов на своей странице в Фейсбуке.

При этом беглый экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов отметил на своей странице в Фейсбуке: «С годовщиной позорного переворота, дорогие друзья!»

Кроме того, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко считает, что политики, которые пришли к власти после 2013 года, обманули майдан.

«Когда люди привели к власти сегодняшних политиков после событий на майдане, то эти политики их просто обманули. Политики, в том числе и депутаты от правящей коалиции, которые находятся в зале, судя по их электронным декларациям, стали намного богаче, а людей, которые их привели к власти, превратили в нищих. Если человек посмотрит, как он жил пять лет назад и сейчас, он сможет сделать однозначный вывод. Только 10% населения стало жить лучше. 90% населения превратили в нищих. В три раза упала национальная валюта, закрылся ряд предприятий, потеря территорий — это все последствия пятилетнего руководства сегодняшнего режима. Сегодня главная задача — сменить его как можно быстрее и самое главное — не повторить очередного переворота, потому что любой переворот — отбрасывание страны назад. Только честные выборы, только эволюционное развитие. Это дает стране шанс сохраниться», — сказал Бойко 21 ноября в кулуарах Рады.

Как сообщалось, дата празднования Дня достоинства и свободы закреплена соответствующим указом президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года. В Украине выходной в этот день не предусмотрен.

Согласно ст. 73 КЗоТ, праздник 21 ноября не входит в число официальных нерабочих дней для украинцев. По данным пресс-службы главы государства, в этом году будет отмечаться пятая годовщина начала массовых акций общественного протеста во время Революции Достоинства.

Согласно указу Порошенко, кабмин вместе с Киевской городской государственной администрацией должен принять меры относительно обеспечения национального мемориального комплекса «Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства» оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.