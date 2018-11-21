Назарбаев рассказал о транзитном потенциале Казахстана

Астана, , 14:05 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил транзитные и транспортные возможности республики дипломатическому корпусу, аккредитованному в Казахстане, сообщает 21 ноября агентство «Казинформ».

Глава государства считает, что Казахстан, будучи активным участником пояса Шелкового пути, является основной ветвью евразийского транспортного транзитного хаба.

Назарбаев перечислил основные достижения в области развития инфраструктуры. На территории Казахстана в эксплуатацию введен автомобильный коридор «Западная Европа — Западный Китай». На границе с Китаем открыт сухой порт «Хоргос», а также реализованы другие транспортные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца мая в пункте пропуска «Хоргос» была запущена система международных дорожных перевозок автомобильным транспортом. Система позволила ускорить доставку грузов.

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