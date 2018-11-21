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Назарбаев рассказал о транзитном потенциале Казахстана

Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перечислил основные достижения в области развития инфраструктуры

Назарбаев рассказал о транзитном потенциале Казахстана
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 21 ноября 2018, 14:05 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил транзитные и транспортные возможности республики дипломатическому корпусу, аккредитованному в Казахстане, сообщает 21 ноября агентство «Казинформ».

Глава государства считает, что Казахстан, будучи активным участником пояса Шелкового пути, является основной ветвью евразийского транспортного транзитного хаба.

Назарбаев перечислил основные достижения в области развития инфраструктуры. На территории Казахстана в эксплуатацию введен автомобильный коридор «Западная Европа — Западный Китай». На границе с Китаем открыт сухой порт «Хоргос», а также реализованы другие транспортные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца мая в пункте пропуска «Хоргос» была запущена система международных дорожных перевозок автомобильным транспортом. Система позволила ускорить доставку грузов.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан начал выполнять транзит китайских грузов по международной системе

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Политическая жизнь Казахстана
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