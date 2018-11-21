300 зенитчиков приняли участие в военных учениях в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат условного противника уничтожили солдаты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в ходе военных учения, которые прошил в Ростовской области. В манёврах приняли участие более 300 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«Зенитные ракетные подразделения 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области, уничтожили беспилотный летательный объект условного противника из вооружения зенитно-ракетной системы «Тор-М2», — уточнили в ведомстве.

Наряду с этим участники манёвров отразили воздушный удар при налетах авиации условного противника, выполнили нормативы по управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальности до 10 км по назначенным целям.

ИА REGNUM напоминает, что решение о формировании дивизии было принято в начале 2016 года. Военные учения проходят на полигонах Кузьминский, Кадамовский и Миллерово. Первые учения военнослужащие провели в декабре 2016 года.