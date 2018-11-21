Израильский министр пригрозил лидеру ХАМАС расправой

Тель-Авив, Израиль, , 13:56 — REGNUM Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар не доживет до старости, заявил 21 ноября министр строительства Израиля Йоав Галант, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением он выступил на дипломатической конференции, организованной изданием Jerusalem Post. Чиновник подчеркнул, что Тель-Авив проведет еще одну кампанию в секторе Газа, поэтому Синвару лучше «пересмотреть свой курс».

«Время Яхьйи Синвара ограничено», — отметил министр, добавив, что тот «не закончит свою жизнь в доме для престарелых».

Напомним, в начале ноября движение ХАМАС нанесло ряд ракетных ударов по территории Израиля, в ответ на это вооруженные силы страны начала нанесение ударов по территории Палестины. Эскалацию конфронтации в настоящий вооруженный конфликт удалось предотвратить и ввести режим прекращения огня.