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Израильский министр пригрозил лидеру ХАМАС расправой

Политика

Тот, по его словам, не доживет до старости

Израильский министр пригрозил лидеру ХАМАС расправой
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Угроза расправы

Тель-Авив, Израиль, 21 ноября 2018, 13:56 — REGNUM  Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар не доживет до старости, заявил 21 ноября министр строительства Израиля Йоав Галант, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением он выступил на дипломатической конференции, организованной изданием Jerusalem Post. Чиновник подчеркнул, что Тель-Авив проведет еще одну кампанию в секторе Газа, поэтому Синвару лучше «пересмотреть свой курс».

«Время Яхьйи Синвара ограничено», — отметил министр, добавив, что тот «не закончит свою жизнь в доме для престарелых».

Напомним, в начале ноября движение ХАМАС нанесло ряд ракетных ударов по территории Израиля, в ответ на это вооруженные силы страны начала нанесение ударов по территории Палестины. Эскалацию конфронтации в настоящий вооруженный конфликт удалось предотвратить и ввести режим прекращения огня.

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