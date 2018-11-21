Путин предложил бывшему владимирскому губернатору место аудитора

Владимир, , 13:52 — REGNUM Комитет по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации получил представление от президента РФ Владимира Путина на назначение бывшего губернатора Владимирской области Светланы Орловой аудитором Счетной палаты РФ. Как сообщил ТАСС, члены комитета рассмотрят документ 21 ноября.

«Получил представление за подписью президента. Все идет в желаемом русле. Первым вопросом рассмотрим Орлову», — сказал журналистам глава комитета Сергей Рябухин.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова занимала пост губернатора Владимирской области с 2013 по 2018 год. В сентябре 2018 года она во втором туре проиграла выборы кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. Светлане Орловой удалось набрать только 37,5% голосов. Ее соперник получил 57% голосов. Многие эксперты отмечали, что голосование в регионе было протестным: главным для жителей было не допустить второго срока губернатора, а не избрать Владимира Сипягина.

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