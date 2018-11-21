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Назарбаев рассказал, что нужно для нового миропорядка

Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с дипломатическим корпусом

Астана, 21 ноября 2018, 13:49 — REGNUM  Обеспечить мир на планете, решить проблему санкций и торговых войн возможно только за счет возобновления коммуникаций между США, Россией, Китаем и Евросоюзом, заявил 21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с дипломатическим корпусом, сообщает агентство «КазТАГ».

Глава государства добавил, что Казахстан выступает за развитие всестороннего диалога на основе общей ответственности и коллективных действий. Назарбаев считает, что данный принцип должен послужить отправной точкой для формирования нового миропорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на встрече с дипломатическим корпусом Нурсултан Назарбаев сказал, что Казахстан продолжит многовекторную политику и будет развивать отношения с США, Китаем и Россией.

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Политическая жизнь Казахстана
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