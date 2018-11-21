Борьба за пост главы Интерпола окончена: Радио REGNUM

Москва, 21 ноября 2018, 14:00 — REGNUM
- Молдавию призвали определиться с отношением к России;
- Состоялись выборы на пост главы Интерпола;
- Польша и Израиль не хотят подписывать Глобальный договор ООН о миграции;
- ЕС не считает борьбу Испании за Гибралтар чем-то серьезным;
- В ростовском «Платове» могут разместить хаб.
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