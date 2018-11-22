Европейские левые считают либералов недостаточно современными

Бильбао, Испания, , 01:55 — REGNUM Завершившийся в испанском Бильбао Европейский форум левых, зеленых и прогрессивных сил стал площадкой, на которой объединившиеся левые Европы выработали ответ на стратегические, по их мнению, вопросы современности. О том, каковы эти вопросы и с чем собрались бороться участники форума, знакомит читателя автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

По словам национального секретаря Французской компартии Пьера Лорана, стремление к единству левых и прогрессивных сил является принципиальным и стратегическим выбором. Учитывая, что Лоран — заместитель председателя Партии европейских левых, его слова выражают мнение довольно крупного европейского политического объединения.

Впрочем, в последние два года форум игнорируют многие представители социал-демократических, экологических и левопупулистских партий. С подозрением относятся к этой структуре и коммунисты-ортодоксы вроде греческих или португальских. Заявив об объединении левых и прогрессивных, резолюция форума дает понять, в чем его участники видят прогресс. Начав с традиционных требований большего бюджетного финансирования социальных служб, общественных нужд и экологии, участники форума в качестве необходимого условия прогресса заявили борьбу за гендерное равенство, обвинив гегемонию либерализма в защите патриархальных отношений.

Чем еще отметились собравшиеся в Бильбао, читайте в статье: Европейский форум левых, зелёных и прогрессивных сил

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