Назарбаев: Казахстан продолжит многовекторную политику

Астана, , 13:40 — REGNUM Казахстан продолжит развивать отношения с Россией, Китаем и США, заявил 21 ноября президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с дипломатическим корпусом, аккредитованном в Казахстане, сообщает агентство «КазТАГ».

Глава государства подчеркнул, что отношения с Москвой интенсивно развиваются в рамках Евразийского экономического союза.

«Были достигнуты договоренности с Китаем, мы и дальше будем развивать стратегическое партнерство с Китаем», — отметил президент Казахстана.

Он добавил, что не менее важным направлением является сотрудничество с США. По словам Назарабева, Вашингтон и Астана планируют в дальнейшем укреплять экономическое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 ноября в Петропавловске состоялся XV Форум межрегионального сотрудничества «Новые подходы и тенденции развития туризма Казахстана и России».

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