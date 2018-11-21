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Москва и Минск могут взаимно признать визы до Нового года

Политика

Решение было принято на встрече высокого уровня

Минск, 21 ноября 2018, 13:23 — REGNUM  Россия и Белоруссия договорились до конца 2018 года подписать проект соглашения о взаимном признании виз. Об этом заявил 21 ноября госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

По его словам, указанное решение было принято на встрече высокого уровня. Также Рапота подчеркнул, что на сегодняшний день «идет кропотливый и достаточно интенсивный процесс» по согласованию указанного соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля посол Белоруссии в России Игорь Петришенко заявил, что Москва и Минск могут подписать соглашение о взаимном признании виз к октябрю 2018 года.

Напомним, в феврале 2017 года Белоруссия предоставила право гражданам 80 государств приезжать в республику без виз на пять суток. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что это было сделано Минском без предупреждения, несмотря на непростые последствия данного решения для России с точки зрения террористических угроз. В ответ на это РФ перенаправила все рейсы с Белоруссией в международные сектора аэропортов.

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Союзное государство России и Белоруссии
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