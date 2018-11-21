Лукашенко уточнил, когда у Белоруссии «никогда не будет претензий к России»

Минск, , 13:22 — REGNUM В белорусско-российских отношениях есть один главный вопрос, который необходимо решить. Только при этом условии между странами пропадут взаимные претензии. Об этом сегодня, 21 ноября, на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Речь идёт о создании равных условий для работы граждан и субъектов хозяйствования.

«Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам», — подчеркнул глава республики.

При этом Лукашенко отметил, что у Минска с Москвой складываются в целом «вроде бы и неплохие», «а даже очень хорошие» отношения.

«Факт, что лучше, чем с другими государствами», — добавил белорусский лидер.

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что вопросы белорусско-российских отношений, в том числе в плане реализации договорённостей о создании равных прав, обсуждались 20 ноября на встрече его с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

«Мы считаем, что надо полностью выполнять имеющиеся договорённости как в отношении хозяйствующих субъектов, так и граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа», — сказал Лавров, добавив, что МИД РФ будет всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности.

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