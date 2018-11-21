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Азербайджанско-казахстанский молодежный форум стартовал в Баку

Политика

Казахстан и Азербайджан обменяются опытом в сфере молодежной политики

Баку, 21 ноября 2018, 13:22 — REGNUM  В Баку открылся азербайджанско-казахстанский молодежный форум, в рамках которого молодежные лидеры и организации обменяются опытом, сообщает 21 ноября агентство «Казинформ».

На открытии мероприятия выступила заместитель министра общественного развития Казахстана Жулдыз Омарбекова. Она отметила, что сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном усилится после публикации статьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи».

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Интигам Бабаев отметил, что молодежный форум будет иметь продолжение. Его периодичность предстоит обсудить.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Казахстана опубликовал статью «Семь граней великой степи», в которой выступил с инициативами увековечивания наследия предков казахской степи.

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Политическая жизнь Казахстана
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