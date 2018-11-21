Правозащитники расследуют, как коалиция во главе с США освобождала Ракку

Ракка, Сирия, , 13:00 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International проведет расследование действий возглавляемой США кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском городе Ракка, превращенном в ходе освобождения в руины, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам правозащитников, при взаимодействии с добровольцами будет составлена карта разрушения более 10 тыс. зданий. В работе планируется активно применять спутниковые снимки и мобильные телефоны.

В организации подчеркнули, что этот проект ускорит расследование того, каким образом проводилась кампания по освобождению города, а также подтолкнет коалицию к проведению собственного расследования.

Так, в коалиции признали гибель 104 мирных жителей в бывшей столице «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как из-под завалов в городе было извлечено по меньшей мере 2,5 тыс. погибших.

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