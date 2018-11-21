Среда, 21 Ноября 2018 года
13:43:12 МСК

Правозащитники расследуют, как коалиция во главе с США освобождала Ракку

Политика

Они составят карту разрушений бывшей столицы «халифата»

Ракка, Сирия, 21 ноября 2018, 13:00 — REGNUM  Международная правозащитная организация Amnesty International проведет расследование действий возглавляемой США кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском городе Ракка, превращенном в ходе освобождения в руины, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам правозащитников, при взаимодействии с добровольцами будет составлена карта разрушения более 10 тыс. зданий. В работе планируется активно применять спутниковые снимки и мобильные телефоны.

В организации подчеркнули, что этот проект ускорит расследование того, каким образом проводилась кампания по освобождению города, а также подтолкнет коалицию к проведению собственного расследования.

Так, в коалиции признали гибель 104 мирных жителей в бывшей столице «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как из-под завалов в городе было извлечено по меньшей мере 2,5 тыс. погибших.

Читайте также: Аэрофотосъемка Минобороны РФ: коалиция США превратила Ракку в руины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить