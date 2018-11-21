Додон предложил инструменты укрепления диалога между Россией и Молдавией

Москва, , 12:59 — REGNUM России и Молдавии нужно вывести на новый уровень стратегическое партнёрство между двумя странами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября заявил президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Госдумы.

«Для наполнения конкретным содержанием политики молдаво-российских отношений и стратегического партнёрства предлагаю и считаю необходимым в ближайшем будущем подписать совместную декларацию о стратегическом партнёрстве и создать совместный комитет на высоком политическом уровне, целью которого будет всестороннее обсуждение вопросов стратегического характера», — заявил Додон.

Он выразил убеждённость в необходимости твёрдо идти по пути укрепления экономических связей между Россией и Молдавией, которые «закладывают прочную основу для успешного политического диалога и стратегического партнёрства между Молдавией и Россией».