Меркель поддержала Глобальный договор ООН о миграции

Берлин, , 12:58 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», передает немецкий канал N-TV 21 ноября.

В ходе дебатов в бундестаге по вопросу федерального бюджета Меркель коснулась темы глобальной миграции.

«Этот договор о миграции, как и договор о беженцах — это правильная попытка ответа на глобальные проблемы совместно, на международном уровне», — сказала канцлер.

По ее словам, миграционный кризис показал, «насколько важно решать проблемы предоставления убежища и миграции общими силами, в международном контексте, а не верить, что какая-нибудь страна способна сделать это в одиночку».

Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Чехия, США, Венгрия отказался подписывать Глобальный договор ООН о миграции. Власти этих стран заявили, что в тексте опасным образом размывается граница между легальной и нелегальной миграцией, что угрожает безопасности стран. Также договор посягает на суверенитет государств и признает миграцию фундаментальным правом человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что Израиль и Польша не намерены присоединяться к договору. Подписание договора планируется на конференции ООН в Марокко 10−11 декабря.

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