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Надежда Савченко останется под стражей до 23 декабря

Политика

Суд оставил в силе ранее принятое решение

Киев, 21 ноября 2018, 12:56 — REGNUM  Киевский суд оставил без изменения решение о содержании под стражей депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, сообщило 21 ноября информационное агентство УНН.

Савченко была лишена депутатской неприкосновенности 22 марта 2018 года и в тот же день её задержали сотрудники СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке террористического акта в Верховной раде. По мнению следствия, она вместе с бывшим украинским военным Владимиром Рубаном намеревалась обрушить купол здания Верховной рады при помощи 120-мм миномёта, установленного посреди Днепра.

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Дело Савченко
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