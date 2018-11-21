СМИ: за срыв отопительного сезона уволен вице-мэр Перми

Пермь, , 12:50 — REGNUM В Перми своей должности лишился заместитель главы города, курирующий развитие муниципальной инфраструктуры, Сергей Романов. Об этом сообщают местные СМИ. По неофициальным данным, исполнять обязанности руководителя функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» будет замглавы администрации Анатолий Дашкевич.

Между тем, заявления об отставке от Романова не поступало, сообщает деловая газета business-class.su. На официальном сайте администрации информации о кадровых перестановках нет.

Стоит отметить, что 20 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников провёл прямой эфир с жителями. От населения поступило более 500 вопросов, многие из них были связаны со сферой ЖКХ.

Работу администрации Перми глава региона подверг критике. В частности, по поводу до сих пор отсутствующего освещения в ЖК «Грибоедовский» губернатор отметил, что видимо придётся ехать на место с новым заместителем главы и решать этот вопрос.

Темой для недовольства стали и проблемы отопительного сезона.

«В отопительный сезон мы заходили, мягко говоря, не безболезненно. Предложил главе администрации серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере», — сказал Решетников.

Сергей Романов занимает должность заместителя главы мэрии с начала 2017 года.