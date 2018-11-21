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Глава МИД Франции встретился с заместителем генсека ООН

Политика

Стороны обсудили проблему изменения климата, развитие ООН и ситуацию в регионе Сахель

Париж, 21 ноября 2018, 12:48 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Аминой Мохаммед, чтобы обсудить ключевые вопросы, связанные с изменением климата, окружающей средой, развитием ООН и ситуацией в регионе Сахель, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Стороны подчеркнули важность нескольких предстоящих событий в области изменения климата, в частности, Конференция по изменению климата ООН (COP24), которая пройдет в декабре в Польше, а также саммит «Одна планета», который пройдет в марте в Кении и в августе во Франции перед саммитом «большой семерки».

Жан-Ив Ле Дриан и Амина Мохаммед обсудили вопросы развития региона Сахель и действия пяти стран этого региона. Крупная встреча представителей пяти стран африканского региона Сахель (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) пройдет 6 декабря в столице Мавритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в регионе Сахель обсуждалась на встречах главы МИД Франции со своими европейскими коллегами из Великобритании 8 ноября и Норвегии 16 ноября 2018 года.

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