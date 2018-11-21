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Во Франции вынесут решение о законе против «фейковых новостей»

Политика

Голосование проходит в нижней палате парламенте — Национальном собрании

Во Франции вынесут решение о законе против «фейковых новостей»
Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Париж, 21 ноября 2018, 12:31 — REGNUM  «Фейковые новости» (англ. Fake News) стали своего рода раковой опухолью в политических дебатах. Во Франции это должно в скором времени измениться: Национальное собрание Франции 21 ноября выносит решение о законе против «фейковых новостей», передает немецкий канал N-TV.

Закон направлен на борьбу с распространением ложной информации в интернете и средствах массовой информации. В частности, этот закон позволит кандидату в срочном порядке инициировать судебную процедуру против распространения о нем Fake News в интернете. Суд может потребовать от поставщиков интернет-услуг блокировать доступ к этому контенту.

Оппозиция выступила категорически против этого закона. Журналисты также против, потому что существует серьезный вопрос: кто имеет право определять, что такое истина? Оппозиционные политики предупреждают об опасности «полиции мыслей» и цензуры. Представители левых и правых французских партий воздержатся или проголосуют против принятия закона.

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Политическая жизнь Франции
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