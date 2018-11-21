Окончательное фиаско «плана Маршалла» для Украины: обзор «евроинтеграции»

Андрей Стеценко, , 14:18 — REGNUM

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

В ноябре 2018 года статистика должна зафиксировать резкий рост недопуска украинцев в Шенгенскую зону. Причина — в Польше, а точнее, в Дне независимости республики. Накануне этой даты польские пограничники завернули на своей восточной границе сразу 400 ультраправых, среди которых было немало украинцев, сообщает TVP.info. Причём не исключено, что радикалы координировали свои действия друг с другом.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий собрался вступать в ЕС в течение ближайших 10 лет. Об этом он рассказал журналистам по время своего визита в Вильнюс. Однако причиной таких надежд стали вовсе не прогнозы невиданного экономического роста Украины в ближайшие годы:

«В 2025 году председательствовать в ЕС будет Польша, а в 2027 году — председательствовать в ЕС будет Литва, и мы вместе трактуем, что это будет идеальное окно возможностей для принятия важных стратегических решений для Украины, в частности для вступления в ЕС. Наша договоренность состоит в том, чтобы мы совместно сначала на трехстороннем уровне разработали тот план мероприятий, который должна сделать Украина для достижения своей цели вступления в ЕС, и какой план должны выполнить Польша и Литва для помощи Украине и распространения этой идеи среди других европейских партнеров», — таков хитрый план главы украинского парламента.

9 ноября еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоганнес Хан представил и передал правительству Украины отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2018 год. В отчёте Украину поругали за уже привычный провал судебной реформы и недостаточно активную борьбу с коррупцией.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало 644 производства относительно коррупции на высшем уровне. Однако доля приговоров по этим делам остается очень низкой, на уровне 21 дела, тогда как гигантское большинство дел заблокировано в судах общей юрисдикции в Украине. До сих пор ни одного чиновника не было осуждено за коррупцию», — говорится в отчёте.

Однако и слова ободрения для Киева в документе также нашлись. В успехи записали реформирование систем здравоохранения и образования, децентрализацию государственного управления.

Правда, как указывает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, документ получился неоднозначным. Так, Украину в нём хвалят за успехи в реформировании банковского сектора. И вместе с тем — довольно парадоксально — авторы признают, что за время этого реформирования доля безнадёжных кредитов в системе выросла с 12 до 55%. И что с этим делать, никто пока ещё не придумал.

В другом месте Украину хвалят за успехи в борьбе с безработицей, хотя хвалить на самом деле нужно Польшу, открывшую украинцам свой рынок труда. Без этих сотен тысяч официальных и неофициальных вакансий Украину, возможно, уже сотрясали бы голодные бунты — поступления валюты от гастарбайтеров может соперничать с доходами от зернового или металлургического экспорта.

«Очень смешно читать в самом отчете ЕС, где в начале написано, что Украина в рейтинге легкости ведения бизнеса поднялась за период с 2014 по 2017 годы с 137-го места на 76-е место. А потом в отчете ЕС отмечено, что рост зарубежных инвестиций в Украину находится на очень низком уровне. Если перевести на язык цифры, то до Майдана в Украине ежегодно поступало из-за рубежа в виде зарубежных инвестиций около 7−10 млрд долл., а теперь не больше 2−3 млрд долл. Возникает вопрос: кому вообще нужен этот рейтинг и что он показывает?» — пишет эксперт в материале для интернет-газеты «Жизнь».

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что во всем виновата несвоевременная подача документов в парламент.

«Недопустимо игнорирование министерствами сроков, предусмотренных Соглашением об ассоциации… Министерства не внесли в течение третьего квартала ни одного законопроекта, предусмотренного Планом мероприятий выполнения Соглашения… Министерства игнорируют сроки, предусмотренные Соглашением об ассоциации, как, например, в отношении законопроектов о туризме и защите прав потребителей, право компаний в отношении акционерных обществ, законодательство по вопросам безопасности дорожного движения и документов, удостоверяющих право на управление транспортным средством», — перечисляла она на совещании с заместителями министров по европейской интеграции.

Однако в этом как раз никакой новости нет — тот же МВФ годами ждёт от Украины выполнения своих условий, так что и вице-премьеру, и её европейским кураторам следует запастись терпением.

Трудовая миграция

Польские правоохранители в начале ноября задержали гражданина Польши, от действий которого пострадало около 500 гастарбайтеров — предприниматель не выплатил им более 1 млн евро. Теперь предпринимателю предъявлено обвинение в торговле людьми, что предусматривает наказание от трех лет тюремного заключения.

Украинское государство в очередной раз пытается обложить налогами доходы трудовых мигрантов.

«Люди, которые работают на Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по «белому», удерживают и бюджетников и пенсионеров, и сами себя содержат. А те, кто работает за рубежом, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов [на самом деле в 1,5−2 раза больше — Ред.]», — заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью «Радио Свобода».

Позднее, когда Рева нарвался на критику своих планов, он попытался оправдаться за свои слова. Однако не тем, что уплата налогов — это требование закона, а тем, что семьи гастарбайтеров… обворовывают остальных украинцев.

Трудовая миграция может серьёзно повлиять на результаты выборов 2019 года — как президентских, так и парламентских. Последний раз выборы на Украине проходили в 2015 году, когда трудовая миграция только набирала нынешние обороты. В этот раз может статься, что голосовать в западных областях страны будет попросту некому. В связи с этим депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала украинские власти обеспечить трудовым мигрантам возможность для голосования.

«Мы бы хотели порекомендовать парламенту принять законы, которые включат внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс, чтобы все украинцы имели возможность проголосовать», — заявила она на пресс-конференции в Киеве.

Правда, не очень понятно, какие законы тут могут помочь. В избирательные списки зарубежного избирательного округа вносятся лица, вставшие на консульский учёт — только так посольства могут спрогнозировать необходимое количество бюллетеней, а также сколько открывать участков и где именно. По опыту выборов 2014 года можно сказать, что в Польше только 20 тыс. украинцев встали на учёт и только половина из них пришла голосовать. Впрочем, тогда в Польше было значительно меньше трудовых мигрантов, чем теперь. И это, к слову, ещё одна проблема. Даже если все они захотят проголосовать — как технически обеспечить голосование 1−2 млн человек силами дипкорпуса?

Deutsche Welle пишет о трудовой миграции из Украины на примере украинского же предприятия. Заводу «Электроконтакт Украина» (производство электрокабеля для автомобильной промышленности ЕС) с каждым годом всё сложнее найти работников:

«[весной] За границей начинаются сезонные работы, и работники часто выезжают туда на заработки. После сезона они снова возвращаются, и большинство из них снова хочет трудоустроиться на наше предприятие. Главный их аргумент, конечно, это зарплата, которая там выше, чем в Украине», — рассказал журналисту издания руководитель HR-департамента предприятия Роман Куйбида.

Можно было бы винить в этом работодателей, но у них есть на это ответ:

«Мы же просчитываем годовой план производства, себестоимость продукции. И в той себестоимости — доля заработной платы, энергоносителей, другие расходы. И здесь государство без предупреждения поднимает тариф на 30%. Что мне, как предпринимателю, делать? Как в таких условиях я могу планировать повышение заработной платы?» — жалуется директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев корреспонденту издания «Комментарии».

Впрочем, члены этой Федерации не всегда адекватно оценивают реальность. Скажем, председатель Объединения организаций работодателей Херсонщины Александр Олейник умудряется считать, что процессы евроинтеграции невозможно повернуть вспять, однако при этом призывает государство… остановить поток трудовых мигрантов (хотя на самом деле этот поток — одно из следствий евроинтеграции, которую большинство работодателей так яростно поддерживает).

В ФРГ пока не приняли обещанный законопроект, упрощающий трудоустройство украинцам, однако даже без него количество официально трудоустроенных трудовых мигрантов из Украины по состоянию на март 2018 года выросло до 43 тыс. человек (+10% к марту 2017-го). Об этом сообщило министерство труда ФРГ в ответ на запрос DW. В Литве же ждут увеличения притока иностранных рабочих сразу на 40%.

«Еще один минус в нашу миграционную карму: Латвия сообщила о создании до 2022 года 35 тысяч вакансий. Зарплата: от 600 до 900 евро, строительство и рыбная промышленность, сектор услуг. Арабов не хотят, ждут украинцев», — пишет в Facebook экономист Александр Кущ.

Всё это уже вызывает опасения со стороны польских кадровых агентств. Там ожидают, что конкуренция за работников из Украины будет расти. Сегодня работодатели в Чехии и Словении уже предлагают украинцам на 20−30% большие зарплаты, чем в среднем по Польше. Об этом для Rzeczpospolita рассказал директор украинского представительства Work Service Мариан Пшедецкий. Союз предпринимателей и работодателей опасается, что из-за более выгодных условий труда в соседних странах Польша может лишиться от 165 тыс. до 500 тыс. украинцев, что понизит польский ВВП на 1,6%. Такие расчёты Rzeczpospolita представил президент фирмы Personnel Service Кшиштоф Инглет.

Экономика и экспорт

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли вслед за министром энергетики США пророчит Украине статус экспортёра энергоносителей в ЕС. Об этом он заявил на III Украинском нефтегазовом энергетическом форуме.

«С 2014 года Украина импортирует газ из ЕС, это стало уже привычным. Но в будущем Украина может стать экспортером, есть потенциал стать одним из самых мощных газовых рынков Европы. Мы понимаем, что Украина должна приобретать все большую энергетическую независимость», — мечтает европейский дипломат.

Хотя вроде бы все условия для этого были ещё во времена президентства Виктора Януковича, когда на Украину официально зашли такие крупные компании, как Chevron, Eni и Shell. В настоящее время все они, как известно, отказались от планов добычи углеводородов в постмайданной стране.

Согласно данным Госстата, за 9 месяцев текущего года Украина экспортировала в ЕС товаров на сумму 14,6 млрд долл. (+16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Но баланс торговли с ЕС продолжает оставаться для Украины отрицательным, поскольку за тот же период из ЕС было ввезено товаров на сумму 16,9 млрд долл. (+13,1%).

Аграрный экспорт за то же время достиг 4,1 млрд долл (-100 млн долл. в сравнении с аппг). По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, это позволило Украине войти в тройку ключевых экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны ЕС.

Сальдо торговли именно аграрной продукцией для Украины остается положительным (импорт — 1,9 млрд долл.). Однако в сравнении с прошлым годом экспорт незначительно сократился, тогда как импорт вырос примерно на 400 млн долл. Это дало совокупное изменение оборота на 300 млн долл. — он достиг 6,07 млрд долл.

Экспорт украинской кукурузы в ЕС в начале нового сезона бьёт все рекорды, об этом пишет в своей заметке аналитик рынка зерновых и масличных «УкрАгроКонсалт» Елена Гесова. Так, в сентябре Украина экспортировала на 137% больше кукурузы, чем в прошлом году (к сожалению, аналитик не привела точного объёма экспорта). Причём 90% всего сентябрьского экспорта ушло на рынок ЕС.

Причиной такого скачка стало уменьшение экспорта Бразилией (3,4 млн тонн, — 43% к сентябрю прошлого года). Если допустить, что недостаток бразильского экспорта покрыли только за счёт Украины, то речь может идти о росте экспорта примерно на 1,4−1,5 млн тонн кукурузы. Причиной такой рокировки, по мнению аналитика, стали логистические преимущества: везти из Бразилии дороже и дольше.

Ещё одна удачная ниша для производителей из Украины в этом году — репчатый лук. Из-за засушливого лета европейского урожая не хватает для потребностей рынка. Поэтому в июле-октябре Украина экспортировала уже 12 тыс. тонн лука (в 8,5 раз больше, чем за аппг). Это уже больше, чем за весь сезон 2017/2018 гг. (11,1 тыс. тонн).

Аппетит, что называется, приходит во время еды.

«По меду мы вычеркиваем в течение месяца эту квоту, которая на сегодняшний день у нас есть в ЕС. По зерну мы вынуждены искать африканские, азиатские рынки сбыта наших товаров. Мы получили, по сути, не только войну на Донбассе, но и торговую войну с Российской Федерацией. И самое главное в Соглашении об ассоциации, что мы хотели бы получить, это возможность более широкого доступа… И, по-моему, очень актуально стоит вопрос пересмотра подходов по Украине с точки зрения торговой политики: тарифных и нетарифных ограничений, которые на сегодняшний день мы имеем с ЕС. Речь идет о снятии этих ограничений. И изменения политики и стратегии в отношении Украины», — заявил в эфире «ОбозTV» экс-и.о. министра финансов и экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский.

Продукция украинских производителей йогуртов впервые попала на полки супермаркетов ЕС: херсонский «Danone-Днепр» начал поставки йогурта в Польшу. Компания сообщила, что ещё с 1 июня еженедельно отгружает по 10 тонн своей продукции. Это стало возможным после того, как завод прошел сертификацию FSSC 22 000 (скоропортящиеся продукты животного и растительного происхождения, продукты длительного хранения при температуре окружающей среды, (био) химические продукты, различные виды упаковки для пищевых продуктов, корма для животных).

Программы, гранты, целевое финансирование

Украина сама отказывается от денег ЕС, по крайней мере, так утверждает еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан:

«Я не хочу скрывать свое разочарование контрактом «Реформы ради инвестиций», где речь шла о помощи в 50 млн евро. К сожалению, только одно условие было выполнено. Мы могли бы использовать 10 млн, а остальные 40 млн будут потеряны. Это не то, что нас может порадовать».

Как уточнил еврокомиссар, Украина должна была обеспечить независимое регулирование в энергетике и полноценную работу членов НКРЭКУ, утвердить бизнес-омбудсмена и отменить е-декларирование для антикоррупционных активистов.

Напомним, «Реформы ради инвестиций» — программа, более известная под неофициальным названием «план Маршалла для Украины». Его готовили около двух лет, наперебой обещая Украине колоссальные инвестиции в размере 5 млрд долл. в год. Окончилось же всё пшиком и суммой на два порядка меньше, от большей части которой Украина, фактически, отказалась сама.

Украина очень надеется, что подпишет соглашение об «открытом небе» с ЕС в апреле 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань. Напомним, что подписание вышеупомянутого соглашения — один из главных приоритетов Украины в сфере евроинтеграции. После полного внедрения соглашения авиаперевозчики Украины будут пользоваться неограниченными коммерческими правами при осуществлении перевозок из Украины в ЕС и между любыми государствами-членами ЕС при условии, что полет является частью перевозки, которая обслуживает пункт на Украине.

Как уточнил Довгань, подписание документа станет возможным после того, как Великобритания и ЕС подпишут соглашение по Brexit, Испания и Британия подпишут протокол по Гибралтару, ЕС и Украина внесут соответствующие формулировки в соглашение о совместном авиапространстве, а потом эти изменения будут согласованы с 27 государствами-членами.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность ЕС за готовность оказать помощь в социально-экономическом развитии Приазовья (южные области Украины, примыкающие к Азовскому морю). Подробности относительно формата этой помощи пока не уточняются.

На Украине начался проект Евросоюза по поддержке и повышению безопасности хранилищ радиоактивных отходов вблизи пяти крупнейших городов страны, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Киеве. В частности, как сообщается, в рамках проекта ЕС планирует провести комплексную оценку безопасности площадок с радиоактивными отходами, которые эксплуатирует Государственная корпорация «УкрГО Радон» (специализируется на транспортировке и хранении радиоактивных отходов, — ред.). Объем финансирования проекта — 1,4 млн евро, рассчитан он на три года. В представительстве ЕС подчеркнули, что проект способствует повышению безопасности и дальнейшей реабилитации хранилищ радиоактивных отходов, расположенных вблизи Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы.

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