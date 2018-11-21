Руководство Украины отметило годовщину «революции»

Киев, , 12:33 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман почтили память боевиков, убитых в центре Киева в начале 2014 года, сказано 21 ноября на сайте администрации президента Украины.

Политики возложили цветы и горящие лампадки на месте убийства на улице Институтской.

Журналисты издания Strana.ua подчеркнули, что отметить годовщину начала государственного переворота на Украине в центр города пришли единицы. В целом площадь Независимости пуста.

Напомним, государственный переворот на Украине начался 21 ноября 2013 года и завершился изгнанием законно избранного президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 года. Изначально протестующие требовали интеграции Украины в Европу, но в итоге главными последствиями путча стали: распад страны — утрата Украиной Крыма и Донбасса, развязанная киевским режимом гражданская война в Донбассе, многократное повышение цен на услуги ЖКХ, массовая эмиграция населения за пределы страны.

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