Британия намерена послать на Украину инструкторов и военный корабль

Лондон, , 12:21 — REGNUM Великобритания пообещала разместить на украинской территории «для защиты свободы и демократии» дополнительный контингент своих военнослужащих, а также направить на Украину корабль британских ВМС. Об этом пишет The Telegraph.

По словам министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона, Лондон продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока тот «остается жертвой российской агрессии». Отмечается, что британские власти направят своих инструкторов для обучения морской пехоты и спецназа Украины. Кроме того, «на помощь» Киеву будет отправлен корабль гидрографической разведки британских ВМС Echo с экипажем их 72 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2018 года посол Соединенного Королевства на Украине Джудит Гоф рассказала, что военные инструкторы Великобритании и Северной Ирландии обучили около 7 тыс. украинских солдат.

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