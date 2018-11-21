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В МИД РФ назвали новые антироссийские санкции США рутиной

Политика

Основные причины введения ограничительных мер кроются во внутриполитическом раздоре в США

Москва, 21 ноября 2018, 12:20 — REGNUM  Введение новых антироссийских санкций Вашингтоном превращается в рутину, причина которых — внутриполитическая борьба внутри Соединенных Штатов, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном 21 ноября на сайте внешнеполитического ведомства.

«В Вашингтоне продолжают нарастающим темпом принимать санкции против России. Их недавнее расширение стало 11-м за последние три с половиной месяца, и всё больше превращается в рутину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные причины введения ограничительных мер кроются во внутриполитическом раздоре в США, когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом.

Вместе с тем, стараясь надавить на Москву, Вашингтон раз за разом демонстрирует свою неспособность заставить нашу страну изменить самостоятельную линию на мировой арене, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее власти США ввели санкции против двух российских компаний, которые, как заявили в американском министерстве финансов, якобы поставляли в Сирию иранскую нефть. Ограничения также введены против иранской Tadbir Kish и шести физических лиц, в числе которых замдиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.

Читайте ранее в этом сюжете: США: Российские компании поставляют в Сирию иранскую нефть

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МИД России
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