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Володин предложил Додону «уникальный формат взаимодействия»

Политика

Для развития отношений между Россией и Молдавией

Володин предложил Додону «уникальный формат взаимодействия»
Иллюстрация: Socialistii.md
Зинаида Гречаный и Игорь Додон

Москва, 21 ноября 2018, 12:20 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту Молдавии Игорю Додону создать рабочую группу по взаимодействию с Партией социалистов Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

В ходе встречи Володин предложил «уникальный формат взаимодействия с социалистами».

"Нам необходимо думать о формах, которые могли бы быть реализованы… Давайте, если вы не возражаете, возможно, мы проработаем предложение, найдем формы, которые нам позволят вести диалог с Парией социалистов… Мы выйдем на создание рабочей группы, в которую войдут представители профильных комитетов (комитет по аграрным вопросам, СНГ и связям с соотечественникам, по образованию)», — сказал Володин.

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Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
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