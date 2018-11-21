Партнерство с Эр-Риядом «жизненно важно» — госсекретарь США

Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Государственный секретарь Майк Помпео назвал жизненно важным отношения США с Саудовской Аравией после того, как президент Дональд Трамп объявил о сохранении партнерства с этой страной, несмотря на убийство журналиста Джамаля Хашогги, сообщает NBC News.

«Это долгое историческое партнерство, которое является жизненно важным», — считает Помпео.

Обсуждая в твиттере заявление Помпео, сенатор Тед Лью, ранее назвавший позицию Трампа позицией слабого президента, пишет:

«Уважаемый секретарь Помпео, оправдывать саудитов — которые убили резидента США, расчленили его, а затем врали вам и Конгрессу — это не не политика Америки приоритетной. Это политика Америки напуганной. Мы лучше этого».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Белого дома, отношения с Саудовской Аравией Вашингтон будет поддерживать в любом случае, так как это важно для интересов США.