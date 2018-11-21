Представитель России проиграл выборы на пост главы Интерпола

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

Дубай, ОАЭ, , 12:05 — REGNUM Кандидатуре вице-президента Интерпола по ЕС Александра Прокопчука участники генассамблеи организации в Дубае предпочли представителя Южной Кореи Ким Чон Яна. Об этом сообщается в Twitter организации.

Следует отметить, что ранее некоторые западные СМИ называли генерал-майора МВД России Александра Прокопчука фаворитом на эту должность, однако нужного количества голосов собрать ему не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил о поддержке кандидата от Южной Кореи в качестве нового главы Интерпола.

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