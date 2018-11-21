Страны СНГ наладили обмен информацией о террористах

Москва, , 11:54 — REGNUM Обмен аналитической информацией о террористических группировках налажен за последний год между государствами СНГ. Об этом на ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств — участников содружества сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает пресс-служба организации.

Подобная встреча произошла в 2017 году, за истекший период страны-участники организовали обмен сведениями о группировках «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о связанных с ними структурах близ границ Пакистана и Афганистана и на Ближнем Востоке.

В течение года стороны также обсудили построение регионального партнерства в Центральной Азии. Совместные мероприятия отработаны в рамках антитеррористических учений.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Патрушев сообщил о повышении уровня террористической активности в Сибирском федеральном округе. Это связано с увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья, а также с риском проникновения в макрорегион сторонников террористических организаций.

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