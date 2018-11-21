2019-2020 годы станут перекрёстными годами России и Молдавии

Москва, , 11:48 — REGNUM В рамках мероприятий по укреплению отношений между Россией и Молдавией 2019 и 2020 годы будут объявлены годом Молдавии и России и годом России в Молдавии соответственно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мы договорились на встрече с Владимиром Путиным, что мы объявим 2019 год годом Республики Молдова в России, а в 2020 год — годом России в Республике Молдова. Для этого мы готовим очень детальный план мероприятий», — заявил Додон.

Президент также отметил, что в 2019 году в Молдавии с особым размахом отпразднуют 75 лет её освобождения от фашистов: праздничные мероприятия будут проводиться по конкретным дням освобождения того или иного города, добавил Додон.