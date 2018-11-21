Браудер: Теперь нужно приостановить членство России в Интерполе

Лондон, , 11:46 — REGNUM После того как кандидатура российского представителя на пост главы Интерпола была отвергнута, необходимо приостановить членство России в этой организации, заявил 21 ноября основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

С таким заявлением финансист выступил на своей странице в Twitter, после того как стало известно об избрании главой Интерпола гражданина Южной Кореи Ким Чон Яна.

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«Теперь очевидно, что следующим шагом является приостановка членства России в Интерполе в связи с ее постоянным и серийным злоупотреблением объявлениями в розыск и системой прямых заявлений для своих политических целей», — отметил он.

«Моя юридическая команда уже готовит инициативу для применения собственных правил Интерпола для инициации этого процесса», — добавил он.

Напомним, финансист Браудер несколько раз объявлялся Москвой в международный розыск. Тем не менее Интерпол неоднократно исключал его из своей базы розыска, указывая на то, что его преследование со стороны Кремля политически мотивировано. В России Браудер обвиняется по ряду статей, в том числе в неуплате налогов. В декабре 2017 года Тверской суд города Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы.

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