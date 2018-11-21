Власти Австрии планируют запретить хиджабы в начальных школах

Вена, , 11:52 — REGNUM Правительство Австрии намерено запретить ношение хиджабов в начальных школах, даже если оппозиционные партии проголосуют против этой инициативы, пишет газета Kronen Zeitung 21 ноября.

Для запрета хиджабов необходимо внести правку в Закон о школьном образовании, которая должна быть принята двумя третями голосов. При голосовании необходима поддержка оппозиции в лице Социал-демократической партии (SPÖ) или либеральной партии NEOS.

Однако правящие в коалиции Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы (FPÖ) дали понять, что не намерены вступать в дебаты по поводу законопроекта. Представитель FPÖ Вальтер Розенкранц обратился к социал-демократам с просьбой изучить законопроект и дать согласие на конституционное большинство.

«Здесь речь идет об абсолютно четкой мере по защите детей, и мы намерены ее реализовать. С оппозицией или без нее», — заявил он.

Законопроект предполагает, что нарушители будут караться денежным штрафам в размере до €440. Родители девочек в хиджабах будут вызываться в школы для бесед. Если штраф не будет уплачиваться вовремя, возможно наказание в виде лишения свободы сроком до двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом власти Австрии запретили ношение хиджаба в детских дошкольных образовательных учреждениях.