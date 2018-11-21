Выборы в Интерполе назвали средневековыми и позорными

Москва, , 11:43 — REGNUM Политизацией выборов главы Интерпола создан опасный прецедент, который может негативно сказаться не только на его дальнейшей деятельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Под сомнения поставлен сам принцип принятия кадровых решений в международных организациях. По сути, беспрецедентное давление, оказанное рядом стран, прежде всего США, на результаты выборов главы Интерпола — это прямой призыв к возврату средневековых порядков, когда главным при назначениях был вопрос «не кто ты», не твои профессиональные качества, а «чей ты», кого представляешь», — отметил Клинцевич.

В Совфеде выступили «категорически против подобных подходов», считают их «откровенно позорными».

Генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий пост вице-президента Интерпола по Европе, проиграл на выборах главы Интерпола кандидату из Южной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: «Не смертельно»: в Госдуме отреагировали на нового главу Интерпола