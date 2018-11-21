Власти Петербурга предпочли акционеров ЗСД семьям из коммуналок

Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга отказалось добавить средства на расселение коммунальных квартир в 2019 году. Депутаты не поддержали соответствующую поправку в городской бюджет на следующий год, предложенную «яблочником» Борисом Вишневским, передает 21 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Вишневский напомнил, что в год Петербург выделяет 3,1 млрд рублей на расселение коммуналок, на эти деньги удается обеспечить жильем 2,5 тыс. семей. При этом в Петербурге 85 тыс. семей стоят на жилищном учете.

Напомним, ранее врио губернатора Александр Беглов потребовал выяснить, сколько именно человек живут в 75 тыс. коммунальных квартир, так как не мог поверить, что в Петербурге в 2018 году может иметь место такая ситуация.

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«Если вы поделите 85 тыс. на 2,5 тыс., то легко получите примерно 35 лет, которые нам еще понадобятся на расселение коммунальных квартир в Петербурге. Это в мегаполисе в XXI веке», — заметил Вишневский.

Фракция «Яблоко» предложила увеличить финансирование примерно вдвое, на 3,35 млрд рублей в 2019 году, а деньги забрать с субсидий, которые перечисляют ООО «Магистраль Северной Столицы», построившему и эксплуатирующему Западный скоростной диаметр (ЗСД), в качестве «недополученной прибыли» (в рамках концессии).

«В отсутствие информации у депутатов о соответствующем концессионном соглашении эти расходы вообще являются незаконными, для них нет никаких обоснований. Что нам нужно, прибыль коммерсантов или расселение коммунальных квартир?» — обратился Вишневский к коллегам.

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Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков объяснил, что Смольный не поддерживает увеличение финансирования расселения коммуналок, но только потому, что не может забрать деньги у акционеров ЗСД.

«Расходы на реализацию соглашения по ЗСД не могут являться источником финансирования данной поправки. Невыполнение обязательств приведет к расторжению соглашения и выплате значительных сумм партнеру. На этих основаниях мы не поддерживаем поправку», — сказал Шестериков.

Видимо, он убедил большинство единороссов в ЗакСе, потому что парламент поправку «Яблока» отклонил.

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По данным Жилищного комитета Санкт-Петербурга, на 1 октября 2018 года количество коммунальных квартир в Санкт-Петербурге составляет 71,8 тысячи, в них проживает 233 тысячи семей.

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