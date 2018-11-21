Жители США голосуют за доступ к ответам Трама по расследованию Мюллера

Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Конгрессмен Эрик Суолуэлл открыл на своей странице в твиттере опрос об отношении сограждан к письменным ответам Дональда Трампа на вопросы спецпрокурораРоберта Мюллера по «российскому вмешательству». Политик пишет:

«Президент Трамп уверяет, что никакого «сговора с Россией» не было. Теперь он наконец-то ответил на вопросы расследования Мюллера. Должен ли Трампа показать Америке свои ответы, сделав их публичными?»

За несколько часов в опросе приняли участие 7,7 тысяч человек, из них 92% считают, что Трамп должен показать ответы, потому что «так сделал бы невиновный», а остальные 8% не считают это нужным.

«Да, но нам потребуется дешифровщик, чтобы их прочитать».

«Наверняка пишет, как курица лапой».

«Мы знаем, что он лгал, нам не нужно их видеть».

«Я подозреваю, что мы увидим их в обвинительных заключениях».

«Не имеет смысла, все равно и в ответах наврал».

«Вы действительно думаете, что ответы будут правдивыми? У него, кажется, есть некоторые проблемы с правдой на любой стороне его жизни».

«Чувствую я, что они будут раскрыты в пунктах импичмента».

«Пусть их читает Конгресс, лично я подожду экранизации»

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, написание ответов заняло у него не так много времени: «Мне задали несколько вопросов, я на них легко ответил. Нужно быть очень осторожным, когда тебе задают вопросы люди, которые могут иметь плохие намерения».