Главе Минвостокразвития стыдно повернуться к дальневосточникам лицом?

Хабаровск, , 11:33 — REGNUM Глава Минвостокразвития Александр Козлов разместил в своем Инстаграм очень странное фото. На нём министр стоит спиной к читателям и, обращаясь к дальневосточникам, сетует, что из последних пяти месяцев три провёл в командировках. Дальневосточники порекомендовали министру переехать в «развиваемый» регион. Министр сообщил, что это невозможно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://www.instagram.com/p/BqJsHf-HtB0/

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Под фото, на котором он стоит без пиджака и спиной к читателям, глава Минвостокразвития Александр Козлов написал:

«Сегодня в Приморье. Рабочая командировка. Подсчитал тут для себя, что из последних 5 месяцев 3 провел в рабочих командировках. Впереди ещё Чукотка. Планируем командировку туда в декабре».

Комментарии дальневосточников не заставили себя ждать.

«Плотный график! Возникает вопрос: подскажите, а почему бы Министерство по развитию ДФО не перенести в сам ДФО? Со всеми его высококвалифицированными специалистами. У нас ведь и своя столица имеется! И времени на передвижение между регионами меньше, и дешевле, и на отдых время останется. А то очень много времени и сил у вас уходит на адаптацию к смене часовых поясов. Когда в родные края? Или Москва роднее?» — спросил один из подписчиков министра.

«Тогда будет очень много времени уходить на поездки в Москву. Потому, что все важные решения принимаются в Москве — там, где находятся федеральные госструктуры. Нужна возможность оперативно проговаривать и обсуждать многие вещи с ними. А так, конечно, я только за, чтобы жить на Дальнем Востоке», — ответил «спиной» министр Козлов с фотографии.

«Я несколько месяцев наблюдаю за вашей жизнью тут, в Инстаграм. Скажите, а что вы делаете для развития Дальнего Востока?» — спросила другая подписчица.

Министр опять же «спиной» привычно выдал «мантру» Минвостокразвития:

«Задачи министерства обширные. Это и принятие новых законов для ДВ, и разработка новых законов развития территорий. Сейчас приступаем к проработке Национальной программы развития Дальнего Востока, будем привлекать жителей…»

Министр Козлов, всё также привычно, отчитался о создании новых рабочих мест, о том, как эффективно они решают проблему транспортной доступности, дешёвых авиабилетов, повышают инвестиционный климат и так далее — нет смысла перечислять, эту «пионерскую речовку» министр Александр Козлов твердит постоянно. А до него твердил его предшественник Александр Галушка. А результат — очень коротко, в ответе его подписчицы-дальневосточницы:

«Только отток главного капитала — людей — из ДФО продолжается. Может, все-таки что-то вы делаете не так?!»

«Очень хочется читать не о ваших успехах, а об успехах жителей ДФО — о дешёвых авиабилетах, ЖКХ, турпутевках, электроэнергии. А ещё очень бы хотелось узнать, как там с решением тех вопросов, которые жители перед вами ставили в марте, когда вы ещё были губернатором у нас, в Амурской области?» — написали амурчане в комментариях.

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Были в комментариях к странному фото министра «спиной» и комментарии жителей Камчатки — они спрашивали, почему министр не приехал, когда бастовали горняки компании миллиардера Вексельберга:

«Это нормально — 8 месяцев золото мыть и приехать домой без копейки?!»

Много комментариев из Приморья, с Сахалина, из Хабаровского края — люди пишут о проблемах, которые никак не решаются.

Очень много благодарностей получил министр Козлов за открытки. Дело в том, что в последние месяцы глава Минвостокразвития России придумал себе новое занятие: он рассылает своим подписчикам в Инстаграм фирменные открытки и значки Минвостокразвития. Зачем он это делает — одному ему и ведомо. Но люди, которых, судя по комментариям, очень много, открытки получают и благодарят.

Открытки и значки с символикой Минвостокразвития — это, пожалуй, единственное, за что дальневосточники благодарят дальневосточного министра Козлова. И думается, что не случайно министр начал фотографироваться спиной к дальневосточникам. Может быть, ему просто стыдно повернуться к ним лицом?

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Приамурья, а ныне глава Минвостокразвития Александр Козлов известен странными поступками и заявлениями. Его знаменитое «бодрячком», обращенное к ветеранам Великой Отечественной войны, дальневосточники обсуждали долго. Еще более странным показалось и обещание Козлова «одальневосточить всю Россию» — это когда он комментировал ситуацию с колоссальным оттоком населения из ДФО. И подобных заявлений было немало.

Между тем дальневосточникам уже давно не до шуток. Жизнь в ДФО ухудшается день ото дня. Сегодня, 21 ноября, эксперт ИА REGNUM Максим Кривелевич спрогнозировал существенное ухудшение социально-экономической ситуации в ДФО — и на рынке труда, и в экологии, и в других сферах.

Сегодня же депутаты Якутии поставили вопрос ребром: «Что будет с ДФО?» Якутские парламентарии уже не скрывают раздражения — ни дальневосточный полпред Юрий Трутнев, ни Минвостокразвития не озвучивают никакой конкретики в плане развития Дальнего Востока. И все «развитие» сводится к тому, что приходящие в создаваемые ТОСЭРы крупные корпорации получают немыслимые налоговые льготы, разоряя бюджеты территорий, на работу берут только приезжих вахтовиков, оставляя без работы местных жителей, а региональные власти вынуждены пополнять бюджеты, залезая в карманы и без того нищего населения.

Но кроме странных фото в Инстаграм — никакой конкретики. Не пришлось бы в скором времени всем московским чиновникам, отвечающим за развитие ДФО, брать пример с министра Козлова — размещать фотографии своих спин. Потому, что за такое «развитие» стыдно к людям лицом поворачиваться. Пусть даже и на фото.